Erdoğan 'gece gündüz çalışıyorlar' dedi ama... "Bulaşın kaynağı fabrikalar"

14 Nisan 2021 Çarşamba, 15:30

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre her 100 bin nüfusa göre vaka sayısını gösteren 3- 9 Nisan tarihli vaka haritasında Kırklareli ilk sırada yer aldı. Daha önce 100 binde 518.23 olan vaka sayısı 882.13'e yükselirken, artış oranı da yüzde 70.22 oldu.

Kırklareli Tabip Odası Başkanı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Taner Pehlivan, artışın en önemli etkenlerinden birinin bölgenin emek yoğunluklu olması olduğuna dikkat çekti. Pehlivan, "Bölgede genel olarak illerin tümü yüksek yoğunluk oranındaki iller. İstanbul başta olmak üzere Çanakkale, Kırklareli, Edirne'de halen yüksek oranda devam ediyor. Bu coğrafi sınırlar şu anda insanların birbiriyle temas olduğu bir bölge. En büyük sebep bu. Bizim ilimiz küçük bir il ama aynı zamanda göç veren bir il. Özellikle Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri gibi fabrikaların, emek yoğunluklu üretimin yoğun olduğu bölgelerle iştirak halindeyiz. Burada, o bölgelerde çalışan çok kişi var. Aile içinde de bulaş oluyor belli bir süre sonra ama vakalar hep çalışan insanlardan çıkıyor. İş yerlerinde hastalığı kapıyorlar ve daha sonra da ailede diğer çevrelerine yayıyorlar. İş yerlerinden kaynaklı bir bulaş söz konusu" dedi.

Kırklareli'de vakaların yüzde 80-90'ını çalışan kesim oluştururken, yüzde 60-70'i de 20 ile 40 yaş arasında bulunuyor. Uzmanlar, son alınan tedbirlerle Kırklareli'de vaka oranlarının düşmesini beklediklerini söyledi.

'MAALESEF EN YÜKSEK VAKA GÖRÜLEN İL'

Kırklareli Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların tedbirlere uymalarını istedi. Açıklamada, "İlimiz bundan önce en düşük vaka görülen il iken maalesef şimdi en yüksek vaka görülen il oldu. Tedbirlere uyarak bu tabloyu düzeltmek elimizde" denildi. Nüfusu 361 bin olan Kırklareli'de 77 bin 745'i birinci doz, 52 bin 358'i ikinci doz olmak üzere 130 bin 103 aşılama yapıldı.

ERDOĞAN 'İŞLER ÇOK İYİ' DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yeni tedbirleri açıkladığı konuşmasında, fabrikaların salgından hiç etkilenmemediğini anlatırken "Ekonominin üretim tarafından işler çok iyi gidiyor. Fabrikalarımız mal yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor, taleplere yetişebilmek için sürekli yeni yatırımlar yapıyoruz." demişti.





