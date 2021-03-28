Tekirdağ'da Atatürk heykeline çirkin saldırı
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, depremde hasar görüp, boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline, boya ile hakaret içerikli yazılar yazıldı.
İstanbul Silivri açıklarında 2 yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun kirişlerinde ağır hasar meydana geldi. Okulda yapılan incelemenin ardından 524 öğrenci başka okula nakledilerek, okul kapatıldı. Okulun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline ise henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hakaret içerikli yazılar yazıldı, boyalarla zarar verildi. Okulun duvarına da Atatürk aleyhine yazı yazıldığı görüldü.
JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Durumu fark eden yurttaşların ihbarı üzerine okula jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri detaylı inceleme yaparken, belediye ekipleri de Atatürk heykeli ve okul duvarındaki yazıları sildi. Okula Marmara Ereğlisi'nin AK Parti'li Belediye Başkanı Hikmet Ata, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve partililer gelerek incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Ata, saldırıyı kınadığını belirterek, "Bir an önce yapanların yakalanıp, adli makamlara çıkarılarak hak ettikleri cezayı almalarını umuyorum" dedi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun de saldırıyı kınadıklarını belirterek, yapanların bir an önce yakalanmasını istedi. CHP, Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, suç duyurusunda bulundu.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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