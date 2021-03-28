Tekirdağ'da iki okulda daha Atatürk büstüne saldırı

28 Mart 2021 Pazar, 22:37

Tekirdağ'da Yeni Çiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu'ndaki Atatürk büstüne saldırılmıştı. Okul duvarına “Allah put yapmayı yasakladı. Müslüman put yapmaz, Atatürkçülük putperestliktir" yazılarak, Atatürk büstüne çekiçle zarar verilmişti. Olayın ardından Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu'ndaki Atatürk büstünün üzerine yazılar yazıldığı ve Opet Anadolu Lisesi'ndeki Atatürk büstüne kova geçirildiği, büstün üzerine"Firavun, put" yazıldığı fark edildi.

"PLANLI BİR ŞEKİLDE SALDIRIYORLAR"

Saldırı haberinin alınmasının ardından bölgeye giden CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygun, Opet Anadolu Lisesi'nin önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Bugün Marmara Ereğlisi’ndeki Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu’ndan sonra yine Marmara Ereğlisi’ndeki Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve Opet Anadolu Lisesi’nde Atatürk’e karşı saldırıyla karşı karşıyayız. Bir an evvel bu işi yapanların yakalanması ve savcı önüne çıkartılmasını bekliyoruz. Bu meczuplar dün akşamdan itibaren planlı programlı bir şekilde bu işi organize etmişler. Bu sakin ilçede böyle bir olayla karşılaşmak bizleri üzmüştür. Yetkili makamlardan bu işi yapanların adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz ve biz de bu işin takipçisiyiz.