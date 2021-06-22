"Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına 350 bin liralık N95 maske aldı" iddiası
CHP'li Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağına 350 bin liralık maske aldığını iddia etti. Adıgüzel, "N95 maske alımına 350 bin lira ödeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi bunu Karapınar Geçici Hayvan Bakımevine almış, yani bir hastaneye falan değil" dedi.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Sağlık görevlileri hastanelerde N95 maske bulamazken Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına 350 bin liralık N95 maske alıyor" dedi.
Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde ihale usulsüzlükleri yapıldığını belirterek, bunları açıklamaya devam edeceğini söyledi.
Hava yoluyla bulaşan virüslerin yayılımını önlemek amacıyla aktif kullanılan N95 maske için bedeli 350 bin lira olan ihale yapıldığını dile getiren Adıgüzel, "N95 maske alımına 350 bin lira ödeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi bunu Karapınar Geçici Hayvan Bakımevine almış, yani bir hastaneye falan değil. Sağlık görevlileri hastanelerde N95 maske bulamazken Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına 350 bin liralık N95 maske alıyor" diyen konuştu.
"BİRİSİ HEDEF GÖSTERİLEREK YAPILMIŞ"
Ünye'de bir asfalt plenti ihalesine değinen Adıgüzel, "Enteresan bir şey var; burada bir kilometre menzili var, 'Bu asfalt plentinin, konumu verilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanına bağlı Ünye yerleşkesine en fazla 15 kilometre mesafesinin olması gerekiyor.' Yani Ünye Fen İşleri Dairesi yerleşkesi sanırsın Kabe, buna 15 kilometre yarıçapı belirtilmiş. Bu yarıçapının dışında kimse gelip burada iş yapamaz. Belli ki bu da birisi hedef gösterilerek yapılmış. Ordu Büyükşehir Belediyesinde hırsızlık hat safhaya gelmiş, işin ucunu iyice kaçırmışlar, komik boyutlara ulaşmışlar" ifadelerini kullandı.
Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde geçmiş imar planının iptal edildiğini, yeni imar planı yapıldığını anımsatarak, "Ordu'da resmen imar borsası var" dedi.
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