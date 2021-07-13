Teklif açıklandı: "En düşük memur maaşı 6 bin 952 TL olsun"

13 Temmuz 2021 Salı, 13:21

KESK Eş Genel Başkanı Mahmut Bozgeyik tarafından yapılan açıklamaya göre, kamuda 3. büyük konfederasyon olan KESK’in, 2021 toplu sözleşme sürecinde, yoksulluk sınırındaki artış oranının tüm kamu emekçilerinin maaş artışında temel alınması, öncelikle 2022 yılı için, son iki yılda TÜRK-İŞ tarafından açıklanan yoksulluk sınırı ile memur maaşı arasında oluşan yüzde 8,5 oranındaki kaybın giderilmesi, ardından maaşların en son açıklanan Haziran 2021 TÜFE ve Yurt İçi ÜFE ortalamasında artması artırılması ve yüzde 3 refah payı eklenmesini talep etti.

Bu teklife göre, net 4 bin 810 TL olan en düşük memur maaşının 5 bin 219 TL’ye çekilmesi, bu tutar üzerine yüzde 33,21 artış yapılarak en düşük memur maaşının 6 bin 952 TL’ye getirilmesi, diğer memur maaşlarının da net yüzde 33,21; son iki yıldaki refah kaybının ve diğer ödemelerin yansıtılması ile birlikte yüzde 45,4 artırılması talep ediliyor.

"YÜZDE 20 ALTINDAKİ TÜFE GERÇEKÇİ DEĞİL"

Bozgeyik, tekliflerini şu sözlerle anlattı:

“Ülkeyi yönetenlerden en çok duyduğumuz sözlerden birisi ‘işçiyi, memuru enflasyona ezdirmedik’ sözüdür. Ancak bu sözde ifade edilen enflasyon TÜIK tarafından açıklanan, çarpık hesaplamalara dayalı resmi enflasyondur. Oysa işçiyi, kamu emekçisini, emekli ezen TÜİK'in resmi rakamları değil, sokakta, pazarda, mutfakta yaşanan hayatın gerçek, gayri resmi enflasyonudur. Nitekim 2019 Haziran 2021 Haziran arası dönemini kapsayan 2 yıllık resmi enflasyon 32,36'dır. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Enflasyonu (Y-ÜFE) yüzde 51,71 artmıştır. Üretici enflasyonunun bu kadar yüksek olduğu bir tabloda TÜFE'nin 20 puan aşağıda olması gerçekçi değildir.

"KAMU EMEKÇİLERİ İKİ YILDA YÜZDE 8,5 REFAH KAYBI YAŞADI"

Son iki yılda kamu emekçilerinin temel maaş unsurlarında resmi verilere göre yüzde 29,85 artış yaşanırken; 2020 yılı resmi enflasyonu yüzde 14,60; 2021 yılı ilk 6 ayı enflasyonu yüzde 8,45'dir. Buna karşın bağımsız iktisatçı akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) verilerine göre 2020 yılı enflasyonu yüzde 36,72 iken, toplamda son bir yılın enflasyonu yüzde 45,4'tür. ?NAGrup verilerine göre sadece son altı aylık enflasyon ise yüzde 19,16'dır.

Kamu emekçileri son iki yılda, yoksulluk sınırı verilerine göre yüzde 8,5 reel gelir kaybı yaşamıştır. Yaşanan reel gelir kayıplarının giderilmesi için, net maaşı 4.810 TL olan en düşük kamu emekçisi maaşının AGİ hariç 5.219 TL'ye yükseltilmesi TÜFE ve ÜFE verileri ortalamasında ücret artışı ile yüzde 3 refah payı Sonuç olarak 2022 yıl için tüm kamu emekçilerinin maaşlarında yansımalarla birlikte yüzde 43,5 artış yapılmasını, Hali hazırda 408,67 TL olan ey yardımının asgari aylık gida harcaması olan 707,50 TL'ye çıkarılmasını, 2023 yılı için 2022 yılında gerçekleşen TÜFE+ÜFE ortalaması üzerine 3 puan refah payı verilerek maaş hesabının yapılmasını istiyoruz.”