Teknik direktör Ivan Ranchev, yıldırım çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi
Bulgaristan alt liglerinde oynanan maçta 41 yaşındaki teknik direktör Ivan Ranchev, yıldırım çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bulgaristan alt liglerinde oynanan bir maçta Bulgar futbol takımının teknik direktörü Ivan Ranchev, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Devlet haber ajansı BTA, ölümcül olayın Pazar günü orta Bulgaristan'daki iki köy olan Lessichovo ve Chernogorova takımları arasında oynanan dostluk maçı sırasında meydana geldiğini bildirdi.
41 yaşındaki konuk takımın teknik direktörü Ivan Ranchev, şiddetli yağmur ve gök gürültüsü altında oynanan karşılaşmada şimşek çakması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Raporda, diğer birkaç oyuncunun şok dalgası tarafından yere serildiği, ancak ciddi şekilde yaralanmadığı belirtildi.
Lessichovo belediye başkanı Dimitar Vrinchev yerel basına verdiği demeçte, futbol maçının 18.30'da başladığını belirtti ve "Yağmur yağmaya başladı ve kelimenin tam anlamıyla aniden gökyüzü aydınlandı" dedi.
Vrinçev yerel basına verdiği demeçte, "Gürültülü gök gürültüsü vardı ve sahaya şimşek çarptı. Tam olarak Ivan Ranchev'e ve bizim takımımızdan bir futbolcuya çarptı. İkisi de yere düştü." açıklamasını yaptı.
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