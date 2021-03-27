Teknoloji devlerine Kongre baskını protestosu: 'Qanon Şaman'ına benzetildi
Google CEO’su Sundar Pichai, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ve Twitter CEO’su Jack Dorsey, 6 Ocak’ta Trump destekçileri tarafından yapılan Kongre saldırısına ilişkin ABD temsilciler Meclisi’nde altı saat boyunca ifade verdi.
ABD’nin en büyük teknoloji şirketlerinin yöneticileri, 6 Ocak’ta meydana gelen Kongre baskını nedeniyle ifade verdi.
ABD Kongresi'nde yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti.
6 SAAT BOYUNCA İFADE VERDİLER
Bununla birlikte, isyanlara çağrı sosyal medyada yapıldığı için teknoloji şirketleri de protesto edildi. Önceki gün, Google CEO’su Sundar Pichai, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ve Twitter CEO’su Jack Dorsey sosyal medyanın siyasi aşırılık ve dezenformasyonu teşvik etmede rolü hakkında Temsilciler Meclisi'nin iki komitesi önünde 6 saat boyunca ifade verdi.
İSYANCILARA BENZETİLDİLER
Duruşma öncesinde Kongre Binası'nın dışında toplanan göstericiler, teknoloji yöneticilerini 6 Ocak ayaklanmalarında viral olan isyancılar olarak tasvir edildi. Gerçek boyutlu bir fotoğrafta Zuckerberg, boynuzlu adam olarak ünlüne “Qanon Şamanı” lakaplı Jacob Anthony Chansley’in giysileriyle görüldü.
"TEKNOLOJİYİ DİZGİNLEME ZAMANI GELDİ"
Sosyal medya protestolarının P arkasındaki insan hakları örgütü SumofUs'un genel müdürü Emma Ruby-Sachs, "Sosyal medya platformlarının teşvik ettikleri şiddet, nefret ve dezenformasyonla başa çıkamaması, bu şirketlerin başarısız olduklarını gösteriyor. Geçtiğimiz beş yıllık manipülasyon, veri toplama ve gözetlemeden sonra, teknolojiyi dizginleme zamanı geldi” açıklamasını yaptı.
Öte yandan, Temsilciler Meclisi üyeleri de sosyal medya şirketlerini 6 Kongre baskınındaki rolleri ve Covid-19 a ile ilgili tıbbi yanlış bilgilerin yayılmasındaki rolleri nedeniyle eleştirdiler.
Enerji ve ticaret komitesi başkanı Demokrat temsilci Frank Pallone, "Platformlarınız ayaklanmayı, Koronavirüsün yayılmasını teşvik etmede ve Amerikan sivil özgürlüklerini çiğnemede rol oynadıktan sonra anlamlı bir şekilde değişmedinizç İş modelinizin kendisi sorun haline geldi. Sizi sorumlu tutmak için yasa çıkarmalıyız ” dedi.
Kaynak: NTV
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