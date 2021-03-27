Teknolojide yeni ürün şovu! İşte piyasaya çıkan cihazlar

27 Mart 2021 Cumartesi, 16:00

Huawei’den MateBook

Huawei’nin ilk 16 inç dizüstü bilgisayarı olan MateBook D16, en üst seviye dizüstü bilgisayarı olan MateBook X Pro’nun yeni versiyonu tanıtıldı. Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı’nın verdiği bilgiye göre; MateBook D16, 16.1 inç ekranı ve 15 dakikalık şarjla 2 saatlik kullanım süresiyle öne çıkıyor. Cihazın 16 GB RAM’li versiyonu 7 bin 999 TL ile satışa çıktı. MateBook X Pro ise, 13.9 inç on parmak dokunmatik 3K FullView ekranıyla öne çıkıyor.

Casper’in ilk yerlisi

Casper, ilk yerli cep telefonu modeli VIA F20’yı kullanıcıların beğenisine sundu. Cihaz, 48+5+2+2 MP dörtlü arka kamerası ve 8MP ön kamerasıyla yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekimleri sağlıyor. Yüksek batarya gücüne sahip Casper VIA F20, kullanıcılara ortalama 2 günü aşkın kullanım vaat ediyor. 194 gram ağırlığında olan cihazın ekran büyüklüğü ise 6.55 inch.

Galaxy A52 ve A72

Samsung, Galaxy A Serisi’nin yeni modelleri Galaxy A52 ve Galaxy A72’yi tanıttı. Galaxy A52 ve Galaxy A72 cihazlarının IP67 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık özelliği var. Galaxy A52’nin 4.500mAh pili ve Galaxy A72’nin 5.000 mAh pili sayesi mevcut. 64MP yüksek çözünürlüğe sahip ana kamerası ve çok yönlü dörtlü arka kamerası, canlı ve keskin fotoğraf ve videolar çekme özelliğiyle öne çıkıyor.

Oppo’dan Made in Turkey

Çinli akıllı telefon markası Oppo’nun Türkiye’de üretilen ilk modeli olan Oppo A15s pazara sunuldu. Mart 2021’de de Tuzla’daki fabrikasında test üretimine başlayan Oppo’nun ilk “Made in Turkey” telefonu, 6.5 inçlik ekranla geliyor. Mediatek Helio P35 işlemci barındıran Oppo A15s’te 4GB bellek ve 64 GB’lik depolama alanı bulunuyor. Oppo A15s’in tavsiye edilen satış fiyatı ise 2 bin 499 TL olarak açıklandı.

Sony mikrofonlarla piyasada

Sony, iki yeni mikrofonuyla ürün gamını genişleterek, Çoklu Arayüz Yuvası uyumlu ECM-W2BT kablosuz mikrofon ile beraber ECM-LV1 kompakt stereo yaka mikrofonunu piyasaya sunuyor. ECM-W2BT kablosuz mikrofon, ECM-LV1 stereo yaka mikrofonuyla ve Sony’nin dijital uyumluluğa sahip fotoğraf makinelerinden biriyle eşleştirildiğinde ses kaydı imkânı sağlıyor.

TCL’nin tabletleri geliyor

TCL TAB 10 S WiFi ve TAB 10 FHD 4G tabletler Türkiye'de satışa çıkacak. TCL TAB 10 S WiFi, 10.1 inç ekrana, sekiz çekirdekli işlemciye ve 8000mAh bataryaya sahip. TCL TAB 10 S WiFi, 1.599 TL'den kullanıcılarla buluşacak. TCL TAB 10 FHD 4G’nin fiyatı ise, 1.799 TL olacak.

Acer Aspire 5

Acer Aspire 5 (A515-44) dizüstü bilgisayarı, dar çerçeveli 15.6 inç ekranıyla öne çıkarken, 24 Gigabayta kadar bellek imkanı sağlıyor. Cihaz, 5 bin 968 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

Amazfit kalbe bakıyor

Amazfit akıllı saatler Türkiye pazarına sunuldu. GTR 2 ve GTS 2 modelleri yüksek hassasiyetli kalp atışı izleme özelliğine sahip ve uyku kalitesini de izliyor. GTR 2, 38 güne kadar, GTS 2 20 güne kadar pil ömrü sunuyor. Fiyatları, 1.599 TL - 1.699 TL arasında.