Tekvandocular Avrupa’dan 3 altın madalyayla döndüler

14 Haziran 2021 Pazartesi, 13:59

Türk Telekom’un desteklediği 4 genç sporcu, 10-16 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofia şehrinde devam eden ve 35 farklı ülkeden bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Üçüncü Multi European Games Turnuvası'ndaki mücadelesini tamamladı.

TÜRK TELEKOM’A ÜÇ FARKLI AVRUPA ŞAMPİYONU TEKVANDOCU

Sporculardan 37 kg Yıldız Kategorisinde Hayrunnisa Gürbüz, 49 kg Genç Kızlar Kategorisinde Aleyna Şenyurt ve 59 kg Genç Erkekler Kategorisinde Ömer Faruk Dayıoğlu tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu ve kendi kategorilerinde altın madalyayı almaya hak kazandılar.

Ayrıca Türk Telekom Spor Kulübü’nün, turnuvada toplamda 3 altın madalya alarak turnuvanın en başarılı spor kulübü olduğu belirtildi.

Türk Telekom, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branş olmak üzere yaklaşık 6 bin sporcuya destek verdiğini de kaydetti.