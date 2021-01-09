Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması

09 Ocak 2021 Cumartesi, 11:09

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretine ilişkin konuştu.

Ziyaret hakkında önceden bilgisi olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Oğuzhan Bey bana geçen cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine ziyarete geleceğini haber vermişti. Önceden planlanmış ve bildiğim bir ziyaretti" dedi.

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İTTİFAK ÇAĞRISINA NASIL BAKIYOR?

Habertürk'ten Nagehan Alçı'nın yazısında aktardığına göre, Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanının ittifak çağrısı hakkında ise, "Bu konuları konuşmak için erken" değerlendirmesinde bulundu.

Yazıda aktarılan kısım şöyle:

"Karamollaoğlu’na Saadet Partisi olarak durdukları yer ile ilgili Oğuzhan Bey’in bir rahatsızlığı, bir itirazı, aralarında bir fikir ayrılığı olup olmadığını sordum.

"Hayır, Oğuzhan Bey ile biz bu konuları konuşmadık. Kesinlikle böyle bir fikir ayrılığı ya da kendisinin Saadet Partisi’nin bulunduğu yere yönelik dile getirdiği bir itiraz yok. Yeri ve zamanı gelince bunlar oturulur, konuşulur."

Sayın Asiltürk’ün Saadet Partisi’nin 2018 seçimlerine Millet İttifakı olarak gitmesine yönelik bir itirazı var mıydı?

Buna da çok net bir şekilde ‘hayır’ cevabı verdi Temel Bey.

Peki acaba Sayın Cumhurbaşkanının ittifak çağrısına nasıl bakıyor?

Sayın Karamollaoğlu ısrarla henüz bir seçim sath-ı maili olmadığını, dolayısıyla bu konuları konuşmak için erken olduğunu söyledi."