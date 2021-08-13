Saadet Partisi Bozkurt İlçe Başkanı: 250-300 civarı cansız beden toplandığını duyduk
Saadet Partisi Bozkurt İlçe Başkanı Mustafa Çukurkol, sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Çukurkol, "Duyumlarımıza göre yaklaşık kimliği tespit edilemeyen 250-300 cesedin toplandığını, kimliğin tespit edilemediğini henüz dedikodu olarak duymaktayız" dedi.
Saadet Partisi Bozkurt İlçe Başkanı Mustafa Çukurkol, Karadeniz'deki sel felaketi nedeniyle henüz kimlikleri tespit edilememiş 250-300 civarında cansız beden toplandığına dair duyumlarının olduğunu belirtti.
TV5’de yayınlanan “Haber Merkezi” programında konuşan Çukurkol, sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçede duyumlarımıza göre yaklaşık kimliği tespit edilemeyen 250-300 cesedin toplandığını, kimliğin tespit edilemediğini henüz dedikodu olarak duymaktayız. Resmî kaynaklar bunu doğrulayacaktır önümüzdeki saatlerde. Bizim bilgimize ulaşan, İnebolu’da bir soğuk hava deposunda 250’ye yakın cesedin tutulduğunu bilgi aldık; ama bunun doğruluğunu teyit etmek lâzım" ifadelerini kullandı.
Çukurkol, “İnşallah ben şunu temenni ediyorum: 100 sayısını geçmeyiz de o duyduklarımız yalan haber olarak kalır” dedi.
Çukurkol, onlarca aracın, içindeki insanlarla birlikte farları yanar vaziyette sürüklendiğinin görüldüğünü, bazı yerlerde sel suyunun binaların ikinci, üçüncü katına kadar yükseldiğini ve halâ ulaşılamayan odalar olduğunu dile getirdi.
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