Temmuz ayı tüketici güven endeksi açıklandı
Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı; Haziran ayında 81,7 olan endeks, Temmuz ayında 79,5 oldu.
Temmuz ayında tüketici güven endeksi aylık bazda yüzde 2,7 oranında azalarak, 79,5 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında, geçen aya göre yüzde 2,7 azaldı. Haziran ayında 81,7 olan endeks, Temmuz ayında 79,5 oldu.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Haziran ayında 61 iken, Temmuz ayında yüzde 5,1 azalarak 57,9 oldu.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 2,9 iken, Temmuz ayında yüzde 3,8 azalarak 79,8 olarak kayıtlara geçti.
Haziran ayında gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 86 iken, Temmuz ayında yüzde 3,3 azalarak 83,2 oldu.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi haziranda 96,9 iken, Temmuz ayında yüzde 0,1 artarak 97 oldu.
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