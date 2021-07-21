Temmuzda yüzde 8.45 ‘zam’ alan memurun eline geçen ücret düştü

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 02:00

Memur, Temmuzda enflasyon farkıyla birlikte “zam” aldı ancak eline geçen ücret artmak yerine daha da düştü. Çünkü memur bir üst vergi dilimine girdi. Maaşından daha çok vergi kesilmeye başlandı. Bir cepten giren “zam” diğer cepten vergi olarak çıktı. İktidarın yıllardır vergi hesabında dikkate alınan tarife tutarını düşük tutması nedeniyle emekçi yılın başında aldığı ücreti “zamma” karşın yılın ikinci yarısında alamıyor.

İktidarın belirlediği gelir vergisi tarifesine göre yılbaşından itibaren ele geçen ücrette 24 bin TL’ye kadar yüzde 15 vergi kesiliyor. Gelir, 24 bin TL’yi aştığı anda ise vergi kesintisi de yüzde 20’ye çıkıyor. Bu nedenle memur, da işçi de, bütün çalışanlar daha fazla vergi ödemeye başlıyor. Memurların maaşlarında yılın ilk yarısındaki enflasyondan kaynaklanan yüzde 5.45’lik kayıp ile birlikte temmuzda yüzde 8.45 artış oldu. Bu artışın yüzde 3’ü hakem kurulu tarafından bağıtlanan toplusözleşme zammıydı. Ancak memur yılın ikinci yarısında yüzde 20’lik dilime girdiği için daha fazla vergi ödemeye başladı.

Memur sendikaları yıllardır bu duruma dikkat çekiyor. Gelir vergisinin çalışanlar için yüzde 15’te sabitlenmesini istiyor. Ancak iktidar bu taleplere kulak tıkıyor. Memur ile hükümet arasında 2 Ağustos’ta başlayacak toplusözleşme görüşmelerinde bu konu da temel talepler arasında yer alacak.

100 TL ÖNERİLİYOR

Bu arada kamudaki yaklaşık 700 bin işçi için hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasındaki pazarlık görüşmeleri de sürüyor. Bayram sonrasında hükümet ile konfederasyonlar yeniden bir araya gelecek. İktidar ilk teklifinde birinci altı ay için yüzde 9 zam önermişti. Neredeyse enflasyon oranındaki bu zam çok düşük kaldı.

Ayrıca burada temel sorun yüzdelik zamların yanı sıra düşük ücretlerden kaynaklanıyor. Taşerondan kadroya alınan işçilerin ücretleri asgari ücret seviyesinde. Konfederasyonlar en düşük ücretin brüt 4 bin 800 liraya çıkarılmasını talep ediyor. İktidar ise 3 bin 577 TL olan brüt asgari ücretli işçiye sadece 100 TL seyyanen zam öneriyor.

İŞÇİDEN YAKIN TAKİP

Sendikalar taşerondan kadroya geçen işçilerin “düşük ücret sorununu” iktidara anlatmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen günlerde Yol-İş Sendikası’nı ziyaret etti. Aynı zamanda Türk-İş adına pazarlık görüşmelerini yürüten Yol-İş Başkanı Ramazan Ağar, görüşmede, taşerondan kadroya geçirilen işçilerin ücretlerinin çok düşük olduğunu, mutlaka yükseltilmesi gerektiğini anlattı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da görüşmede Bakan Karaismailoğlu’na konu hakkında bilgi verdi. Atalay, bakana, işçilerin “eşit işe eşit ücret” talebini ileterek bayram sonrasında mutlu bir haber beklediklerini, ücretler arasındaki makası biraz kapatmak gerektiğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu da bu konuyla ilgili bir çalışmanın sürdüğünü bildirdi. Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de geçen günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü. Yeşil, görüşmede, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Maden Tetkik Arama Kurumu’ndaki (MTA) düşük ücretlerle çalışanların durumu, aynı işi yapan işçiler arasındaki ücret farklılıklarını dile getirdi.