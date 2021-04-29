Tepebaşı’nda çocuk ve gençlik orkestrası çocuklara dokunuyor
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile kentte yaşayan çocukları müzik ile bir araya getiriyor.
Venezüella’da çocukların müzik ile sokak suçlarından uzak durmalarını sağlamak için yaşama geçirilen “El Sistema” modeli örnek alınarak kurulan orkestra sayesinde müzik ile tanışan çocukların sayısı 2 bin 400’e ulaşırken, çocuklar kötü alışkanlıklardan da uzak kalmış oluyor.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın “Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve sanata yönlendirmek adına hayata geçirdiğimiz bir proje” sözleriyle tanıttığı İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, Venezüella’da çocukların müzik ile sokak suçlarından uzak durmalarını sağlamak için yaşama geçirilen “El Sistema” modeli örnek alınarak kuruldu. 7-17 yaş arası çocuklar, ücret ve yetenek sınavı söz konusu olmadan orkestraya katılabiliyor. 2015’te, bağışlarla toplanan enstrümanlar ve 40 çocukla ilk çalışmalarına başlayan orkestraya ilişkin konuşan başkan Ataç, “Süreç çok başarılı geçti, çocuklarımız çok sayıda konser verdi. Önemli ödüller aldık. En büyük ödülleri ise Türkiye’ye çağdaşlığın nasıl olduğunu, bir çocuk neler yapabilir, bunu anlatıyorlar. Bugün öğrencilerimizin sayısı 2 bin 400’e ulaştı. Öte yandan yaşam köyümüzde ikinci bir eğitim merkezini daha hizmete açtık ve çocuklarımız orada da müzikle buluşuyor, pandemiden dolayı eğitimlerimiz online olarak devam ediyor. Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücü, yavrularımıza çok iyi geliyor” dedi.
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