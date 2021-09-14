Terim bastırdı, Ali Sami Yen Stadı bitti!
Galatasaray tam 124 gün sonra evine dönmeye hazırlanıyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Lazio maçının Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacağı açıklandı.
Kendi sahası bir süredir bakımda olan sarı-kırmzılılar, Şampiyonlar Ligi Elemeleri’ndeki PSV Eindhoven ve UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’ndeki Saint Johnstone maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda, yine UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’ndeki Randers maçını ise Kasımpaşa Stadyumu’nda oynamıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randes maçı öncesinde Türk Telekom Stadyumu’nun zeminin hazır olmaması nedeniyle sitem etmişti. Deneyimli çalıştırıcı, "Stat zemini yetişmiyor, bugün yazışmaları da gördüm ama yetişmiyor. Hatayspor maçını Ali Sami Yen’de oynayamayacağız; Randers ile Ali Sami Yen’de oynayabilir miyiz, onu da bilmiyorum. Üzgün müyüm, çok üzgünüm. Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu” ifadelerini kullanmıştı.
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