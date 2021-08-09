Termik santralde büyük tehlike

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:27

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Milas Kemerköy Termik Santrali’ne yangınının ulaşmasının ardından asbest tehlikesinin ortaya çıkabileceği iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Muğla’nın Milas ilçesindeki yangının Kemerköy Termik Santrali’ne ulaşmasının ardından asbest tehlikesinin ortaya çıkabileceği günlerdir tartışılıyor.

Ersoy, Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari’nin, Türkiye’de 31.12.2010 tarihinde asbestin yasaklandığını söyledi. Ersoy, söz konusu tarihten önceki termik santrallerde asbest mevcut olabileceğine ilişkin açıklamalarına önerge metninde yer verdi.

BÖLGEDE DERHAL ÖNLEM ALINMALI

Ersoy, asbest uzmanının termik santralin patlamasıyla beraber asbest liflerinin rüzgarın da etkisiyle beraber kilometrelerce yayılabileceğini ifade ettiğini dile getirdi. Ersoy devamında, bölgede bulunanların korunmak için alandan uzaklaşması gerektiği ya da bölgede kalmak zorunda olan kişilerin FFP3 ya da P3 maske takmaları gerektiğinin uzmanlar tarafından belirtildiğini ifade etti.

Yangından etkilenen termik santralde asbest kullanılıp kullanılmadığı ve yangın ile asbestin havada yayılıp yayılmayacağına ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapılmadığını belirten Ersoy, toplum sağlığının korunması için şeffaf bilgilendirmenin yapılması ve önlemlerin derhal alınması gerektiğini dile getirdi.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a şu soruları yöneltti:

1. Kemerköy termik santralinin yanan yerlerinde asbest kullanılmış mıdır?

2. Kemerköy santralinin kömür stok alanlarında ne kadar kömür bulunuyor? Kömür stokları boşaltılmış mıdır?

3. Stok alanlarındaki kömür yanarsa ne gibi güvenlik sorunları ortaya çıkar? Bunlara karşı önlem alınmış mıdır?

4. Kömür stok sahasında yangın çıkarsa ne gibi zehirli gazlar ortaya çıkar? Nasıl önlemler alınması gerekiyor? Bölge ne zaman tahliye edilmelidir?

5. Bölgede yangınla mücadele eden kişiler asbeste maruz kalmakta mıdır? Buna uygun önlem alınmakta mıdır?

6. Santralin yanmayan ama yanma riski olan yerlerinde asbest bulunmakta mıdır? Önlem ve açık durum planı yapılmış mıdır?

7. Yangının sıçrayabileceği Yeniköy santralinde asbest kullanılmış mıdır? Ne kadar kömür stoğu bulunmaktadır? Yeniköy santrali boşaltılmış mıdır? Yeniköy santrali de Kemerköy santrali gibi son ana kadar üretime devam edecek midir?

8. Yangının sıçrayabileceği Yeniköy santralinde yanıcı ve patlama riski olan maddeler, (kömür, fuel-oil, mazot, hidrojen, yağlar) tamamen alandan uzaklaştırıldı mı? Başka hangi önlemler alındı?

9. Bölgede hava kalitesi ölçüm cihazı olmaması nedeniyle hava kirliliği sağlıklı takip edilememektedir. Mobil ölçüm cihazları bölgeye neden gönderilmemektedir?

10. Valilik ve İl Hıfzısıhha Müdürlükleri hava kirliliği nedeniyle riskli olan gruptaki kişilere açıklama ve bilgilendirme yapmış mıdır? Hastanelere ve kamu kurumlarına gerekli bilgilendirme yapılmış mıdır?

11. Yangının açık ocak kömür sahalarına (İkizköy Sahası ve Hüsamlar Sahası) ulaşması durumuna karşı herhangi bir önlem alınmış mıdır?