Terör örgütüne darbe! ATAK helikopterleriyle vuruldular
Milli Savunma Bakanlığı, Metina'da tespit edilen 5 PKK'li teröristin ATAK helikoterleriyle etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina’da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
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