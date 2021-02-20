TESK Genel Başkanı Palandöken: Elektrik ve doğal gazda indirim kaçınılmaz
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son zamanlarda döviz kurlarında gerçekleşen düşüşün elektrik ve doğal gaz faturalarına yansıtılmasını talep etti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının devam eden etkileri nedeniyle daha çok evde kalan yurttaşların ve sıkıntıda olan esnafın, elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemediğine dikkat çekti.
Döviz kurlarının düştüğü bu dönemde elektrik ve doğal gaza indirim yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Palandöken, "Yaklaşık bir yıldır süren pandemi koşullarında ve dondurucu soğukların ülke genelinde etkili olduğu bu günlerde, vatandaşın ve esnafın yükünü bir nebze de olsa hafifletmek için elektrik ve doğal gaza kayda değer bir kış indirimi yapılmalı" ifadelerini kullandı.
Esnafa, iş yerlerini yeniden açtıklarında enerji faturalarında kolaylık sağlanmasını da isteyen Palandöken, "Esnafın birikmiş elektrik ve doğal gaz borçları ertelenmeli. Pandemi sona erinceye kadar elektrik ve doğal gaz faturalarındaki vergi, fon ve diğer kesintiler kaldırılmalı" değerlendirmesinde bulundu.
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