Pfizer-Biontech ve Moderna, aşı fiyatlarını yükseltti

Pfizer/Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan son anlaşmada yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı fiyatlarını yükseltti.

AA
01 Ağustos 2021 Pazar, 16:20
Pfizer-Biontech ve Moderna, aşı fiyatlarını yükseltti
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Financial Times’ın haberine göre, Pfizer/Biontech'in bir dozu için fiyat 15,50 avrodan 19,50 avroya çıkarıldı. Daha önce 22,60 dolar civarı olan Moderna firmasının doz başı fiyatının ise yeni kontratta 25,50 dolar civarı olduğu görüldü. 

27 Temmuz’da yetişkin nüfusun yüzde 70’ini aşılama hedefine ulaştığını duyuran AB, eylül sonu itibarıyla 1 milyardan fazla doz aşı temin etmeyi planlıyor. 

ÖN DEĞERLENDİRME DEVAM EDİYOR

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. EMA Sinovac, Curevac, Novavax, Sputnik V ve Sanofi Pasteur aşılarının ön değerlendirmesine devam ediyor.???????


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