TESUD'dan Milli Savunma Bakanlığı'na yalanlama

05 Nisan 2021 Pazartesi, 21:54

Emekli amirallerin, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularında yayımladığı bildiri, gündemde yankı bulmaya devam ediyor. İktidar kanadı bildiriyi 'darbe çağrısı' olarak yorumlarken amirallere sert bir dille tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli amiralin yayımladığı "Montrö Bildirisi" ile ilgili "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır" ifadelerini kullandı. Yargıya da işaret fişeği çakan Bakan Akar, "Bağımsız yargının gereğini yapacağına inancımız tamdır" dedi.

Ardından MSB, sosyal medya hesabı üzerinden "Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Millî Savunma Bakanlığına destek ziyareti gerçekleştirerek bazı amirallerin yayımladığı bildiriyi kınadıklarını belirtti" açıklaması yaparak iki derneğin de 104 amiral bildirisini onaylamadıklarını belirtti.

'KINAMA İFADESİ KULLANILMADI'

TESUD'dan, MSB'nın yaptığı açıklamaya ilişkin, "Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır" açıklaması geldi.

TESUD'un açıklaması şu şekilde:

5 Nisan 2021 günü saat 13.30'da TESUD Genel Başkanı ve TEMAD Genel Başkanı, beraberlerinde yönetim kurullarından ikişer üye ile birlikte MSB'lığına DAVET EDİLMİŞTİR.



Sayın Milli Savunma Bakanı'nın ülkemiz ve TSK'nın halen yürütmekte olduğu faaliyetler konusundaki paylaşımlarını müteakip TESUD Genel Başkanı tarafından; Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içinde ve dışında yürüttüğü faaliyetlerdeki başarılarından gurur duyulduğu ifade edildikten sonra, emekli subaylarla ilgili çeşitli konular gündeme getirilmiş, görüş ve öneriler paylaşılmıştır.



Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir KINAMA İFADESİ KULLANILMAMIŞTIR.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.