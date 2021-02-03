Teyit.org: Fahrettin Altun'un Boğaziçi tweeti yanlış

03 Şubat 2021 Çarşamba, 13:21

Teyit.org, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "1 Şubat Boğaziçi Üniversitesi protestolarının sebebinin kapatılan bir LGBTİ kulübü olduğu iddiası"nın gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, 1 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen protesto gösterilerinin sebebinin, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kapatılması olduğunu iddia etti.

Yaşananların bundan ibaret olduğunu belirten Altun’un paylaşımında, kanıt olarak kulübün kapatılması kararının yer aldığı belgenin bir kısmı vardı.

Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklama ile, Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu da aynı iddiayı dile getirdi. Bulu, 1 Şubat günü yaşananlar kendisine sorulduğunda, "Nagehan Hanım maalesef LGBT son olaylar sonrası aday kulüp üyelikleri sonlandırılınca rektörlüğü ablukaya almaya kalktı." yanıtını verdi.

EVRAK SONRA DÜZENLENMİŞ

Teyit'in araştırmasına göre, E-devlet üzerinden yapılan sorgulamada belgenin 1 Şubat 2021 tarihinde 18:15’te imzalandığı görülüyor.

Altun’un iddiası öğrencilerin rektörlük binası önünde toplanmasının sebebinin bu karar olduğu yönündeydi. Ancak öğrenciler rektörlük binasının önünde, kampüs kapısından çıkmalarına izin verilmemesi üzerinde toplandı. Olaya ilişkin sosyal medya paylaşımlarından öğrencilerin saat 16.46’da okul kapısında oldukları, rektörlüğe 16.52’de vardıkları görülüyor.









16.46'da okul kapısından yürümeye başlayan öğrencileri gösteren sosyal medya paylaşımı. Kaynak: https://twitter.com/TolgaSutlu

16.52'de rektörlük binası önüne varan öğrencileri gösteren sosyal medya paylaşımı. Kaynak: https://twitter.com/TolgaSutlu

Öğrenciler ve akademisyenler kulübün kapatıldığından Altun’un tweeti ile haberdar olduklarını söyledi. Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü ise Twitter hesabı üzerinden, Fahrettin Altun tarafından paylaşılan evrakın kendilerine sonradan tebliğ edildiğini ve adaylık statülerinin kaldırıldığını açıkladı.



EVRAKTA YER ALAN SORUŞTURMA NUMARASI FARKLI

Fahrettin Altun’un paylaştığı, kapatma kararının yer aldığı evrakta Türk Ceza Kanunu 216. madde kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu nedeniyle başlatılan soruşturmanın dosya numarasının 2021/17159 olduğu belirtilmiş.

Gözaltına alınan öğrencilerin avukatlarından ve Teyit'in de ulaştığı Levent Pişkin ise, evrakta belirtilen dosya numarasının hatalı olduğunu, TCK madde 216 kapsamında yürütülen soruşturmanın gerçek dosya numarasının 2021/17248 olduğunu elindeki sorgulama tutanağını paylaşarak belirtti.

Gözaltına alınan öğrencilerin avukatlarından ve Teyit'in de ulaştığı Levent Pişkin ise, evrakta belirtilen dosya numarasının hatalı olduğunu, TCK madde 216 kapsamında yürütülen soruşturmanın gerçek dosya numarasının 2021/17248 olduğunu elindeki sorgulama tutanağını paylaşarak belirtti.

GÖZALTINA ALINANLARIN HİÇBİRİ KULÜPTEN DEĞİL

Pişkin’in altını çizdiği bir diğer detay ise bu soruşturmanın LGBTİ Çalışmaları Kulübü üyesi öğrencilere yönelik değil, Güzel Sanatlar Kulübü üyelerine yönelik olduğu. Pişkin, gözaltına alınan öğrencilerin hiçbirinin LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü üyesi olmadığını belirtti.







