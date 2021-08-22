Teyzesi kaza yapan gelin düğünü bıraktı

22 Ağustos 2021 Pazar, 22:13

Merkeze bağlı Malatya Caddesi Trafo Kavşağı’nda meydana gelen kazada, E.T. idaresindeki 23 TD 424 plakalı otomobil ile O.I. yönetimindeki 06 KB 2207 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

AMBULANSA KOŞTU

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada damat ile düğün salonuna giden gelin, kaza yapanın teyzesi olduğunu gördü. Gelin aracından inen gelin, koşarak ambulansa gitti.

TEYZE DÜĞÜN SALONUNA GÖTÜRÜLDÜ

Sağlıkçılardan teyzesinin sağlık durumu hakkında bilgi alan gelin, durumunun iyi olduğunu öğrenince yakınları tarafından düğün salonuna götürüldü. 3 yaralı, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



