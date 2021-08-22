TFF 1. Lig'de Ankaragücü ve Kocaelispor, golsüz berabere kaldı

22 Ağustos 2021 Pazar, 23:13

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında MKE Ankaragücü ve Kocaelispor, 0-0 berabere kaldı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve Turgut Doman'ın yönettiği maç, düşük tempoda geçti. Müzesinde Türkiye Kupası'nı bulunduran iki kulübün mücadelesinde taraflar, yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma, golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Ankaragücü ikinci haftada ikinci beraberliğini alırken, ilk haftada Ümraniyespor'a mağlup olan Körfez ekibi Kocaelispor ise ilk puanını hanesine yazdırdı.

Başkent ekibi Ankaragücü'nde 32. dakikada Murat Uçar ve 75. dakikada Eren Derdiyok sarı kart gördü. Kocaelispor'da ise 78. dakikada Yılmaz Özeren sarı kartla uyarıldı.

ANKARAGÜCÜ TARAFTARINDAN YÖNETİME PROTESTO

Öte yandan Ankaragücü taraftarlar, stada girmeye çalışan birçok taraftarın kapıda kalması nedeniyle tribünlerde zaman zaman attığı sloganlarla kulüp yönetimine tepki gösterdi. Sarı-lacivertli yönetim, maç sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm çabalarımıza ve gerekli mercilere göstermiş olduğumuz tepkiye rağmen, tribünlerde bulunmak isteyen taraftarımızın Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan stadyumlara giriş şartları uygunluğu taşıması gerekmektedir. Federasyon yetkilileri, emniyet güçleri ve Sağlık Bakanlığı arasındaki koordinasyonsuzluktan ötürü bu mağduriyet yaşanmıştır."

Maçın son anlarında taraftarlar, yönetimi istifaya davet eden sloganlar attı.