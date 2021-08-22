TFF 1. Lig'de Ümraniyespor, İstanbulspor'u mağlup etti
TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Ümraniyespor, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u Bammaou ve Camara'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig’in ikinci haftasında Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.
Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan maçın 19. dakikasında sağ kanatta topla birlikte ilerleyen Serkan’ın ara pasında ceza sahasına giren Onur’un çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Alperen’den döndü. Pozisyonu takip eden Bammaou topu rakip savunmadan önce alarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Ümraniyespor'u 1-0 öne geçirdi.
59. dakikada ceza sahasında Del Valle’nin rakip savunmadan sıyrılmak isterken kaptırdığı topu penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Bammaou’nun çektiği şut kaleci Alperen’de kaldı.
59. dakikada Abazaj’ın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Cajic’in yerden vuruşunda kaleci Burak ayaklarıyla topu kornere çeldi.
76. dakikada Bammaou’nun sağ kanattan son çizgiye inip ceza sahasına yaptığı ortada Camara’nın ön direkte uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu ve skor 2-0'a geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmazken, karşılaşma bu skorla sona erdi.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Sinovac aşısı yaptıranlara uyarı
- Çeşme'de gece kulübü önünde cinayet!
- Milyonluk vurgun için harekete geçildi
- Sunucu Okan Karacan hakkında 'cinsel taciz' soruşturması
- Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
- AKP'li vekilden polise hakaret
- Çok konuşulacak iddia! 27 yıl sonra ortaya çıktı
- Maske tartışması büyüdü, otobüs karıştı
- Trabzon Havalimanı'nın altından 5'li çete çıktı
- TFF Başkanının inşaat firması Süper Lig takımının ortağı