TFF 1. Lig'de Ümraniyespor, İstanbulspor'u mağlup etti

22 Ağustos 2021 Pazar, 19:09

TFF 1. Lig’in ikinci haftasında Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.



Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan maçın 19. dakikasında sağ kanatta topla birlikte ilerleyen Serkan’ın ara pasında ceza sahasına giren Onur’un çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Alperen’den döndü. Pozisyonu takip eden Bammaou topu rakip savunmadan önce alarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Ümraniyespor'u 1-0 öne geçirdi.



59. dakikada ceza sahasında Del Valle’nin rakip savunmadan sıyrılmak isterken kaptırdığı topu penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Bammaou’nun çektiği şut kaleci Alperen’de kaldı.



59. dakikada Abazaj’ın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Cajic’in yerden vuruşunda kaleci Burak ayaklarıyla topu kornere çeldi.



76. dakikada Bammaou’nun sağ kanattan son çizgiye inip ceza sahasına yaptığı ortada Camara’nın ön direkte uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu ve skor 2-0'a geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken, karşılaşma bu skorla sona erdi.

