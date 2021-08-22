TFF 1. Lig'de Bandırmaspor, Menemenspor'u mağlup etti

22 Ağustos 2021 Pazar, 19:18

TFF 1. Lig’in 2. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor’u 1-0 mağlup etti.



Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Burak Pakkan'ın yönettiği maçın 17. dakikasında kullanılan serbest vuruşta savunmanın kafa ile karşıladığı topu karambolde Ömer uzaklaştırdı.



18. dakikada Mulumba’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükseklik kazanan top Ömer’in dokunuşu sonrası kornere çıktı.



25. dakikada Keny topla ceza sahasına girişinde Batuhan’ın elleriyle çeldiği top Landel’de kaldı. Landel’in vuruşu ile top yandan dışarı çıktı.



34. dakikada Rasheed ceza sahasında Ahmet Sağat ile paslaştı. Bu oyuncunun vurduğu top Kaleci Gökhan’ın ellerinde kaldı.



45. dakikada Mazlum Demir’in kullandığı serbest vuruşta top ceza sahasında Ahmet Sağat ile buluştu. Ofsayt olarak değerlendirilen pozisyonda top Kaleci Gökhan’da kaldı.



46. dakikada ceza sahasında Landel ve Keny paslaşmasında Keny’nin vurduğu top büyük farkla dışarı çıktı.



55. dakikada Remi Mulumba’nın ceza sahası dışından sert vuruşu dışarı gitti.



80. dakikada Selçuk Alibaz’ın top kaybında Emre Özer’in vuruşu ile kale direğine çarpan topu defans uzaklaştırdı.



84. dakikada Keny’nin sol kanattan yaptığı ortada kafayla harika bir vuruş yapan Akabueze takımını 1-0 öne geçirdi.



Menemenspor bu gole yanıt veremezken, Bandırmaspor karşılaşmayı 1-0 kazandı.