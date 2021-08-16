TFF 1. Lig'de Kocaelispor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'a mağlup oldu
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, ligin ilk haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin ilk haftasında kendi evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor’a 3-0 yenildi.
5’inci dakikada Vrsajevic ceza sahasının sağ bölgesinden açtığı ortayla Del Valle'yi topla buluşturdu. Del Valle düzgün bir vuruşla toplu ağlara gönderdi: 0-1.
59’uncu dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrasında top Ercan’ın önünde kaldı. Ercan’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
69’uncu dakikada Bereket Sigorta Ümraniyespor sol korner çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Oğuz Gürbulak, kullandığı serbest vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-3.
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