TFF 1. Lig'de Kocaelispor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'a mağlup oldu

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, ligin ilk haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu.

DHA
16 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:47
TFF 1. Lig'de Kocaelispor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'a mağlup oldu
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin ilk haftasında kendi evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor’a 3-0 yenildi. 

5’inci dakikada Vrsajevic ceza sahasının sağ bölgesinden açtığı ortayla Del Valle'yi topla buluşturdu. Del Valle düzgün bir vuruşla toplu ağlara gönderdi: 0-1. 

59’uncu dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrasında top Ercan’ın önünde kaldı. Ercan’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2. 

69’uncu dakikada Bereket Sigorta Ümraniyespor sol korner çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Oğuz Gürbulak, kullandığı serbest vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-3. 



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