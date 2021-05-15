TFF, 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı.

AA
15 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:54
TFF, 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş için kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ı kutlarız. Kazanılan şampiyonluktan ötürü yönetim, teknik heyet, futbolcular ve tüm camiayı tebrik eder, Beşiktaş’a önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler