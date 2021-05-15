Atiba Hutchinson'dan Beşiktaş formasıyla rekor
Beşiktaş'ın Kanadalı kaptanı Atiba kulüp tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan yabancı futbolcu oldu.
Beşiktaş'ın 38 yaşındaki yıldızı Atiba bu şampiyonlukla beraber Beşiktaş tarihinde en çok şampiyonluk kazanan yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.
Atiba, bu sezonki şampiyonluk haricinde, 2013'te katıldığı Beşiktaş'ta 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarını şampiyon olarak tamamladı.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 39 maça çıkan Atiba 4 gol atıp 11 asist üretti.
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