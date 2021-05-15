Atiba Hutchinson'dan Beşiktaş formasıyla rekor

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:51

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki yıldızı Atiba bu şampiyonlukla beraber Beşiktaş tarihinde en çok şampiyonluk kazanan yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Atiba, bu sezonki şampiyonluk haricinde, 2013'te katıldığı Beşiktaş'ta 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarını şampiyon olarak tamamladı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 39 maça çıkan Atiba 4 gol atıp 11 asist üretti.