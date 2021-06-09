TFF, A Milli Futbol Takımı için hazırlanan şarkıyı duyurdu

09 Haziran 2021 Çarşamba, 18:56

A Milli Futbol Takımı'nın Cuma günü başlayacak EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) serüveni öncesi, takımımız için turnuvaya özel hazırlanan şarkı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbolseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçılar Mustafa Sandal, Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun seslendirdiği şarkı, federasyonun resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

TFF, şarkıyı resmi internet sitesinden şu açıklamayla duyurdu:

"Mustafa Sandal, Türkiye'nin gururu A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren, çok özel bir şarkı ve klibe imza attı.

Tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir Millî Takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen 'Bizim Çocuklar' çatısının altında, EURO 2020 için yepyeni bir şarkı hazırlandı.

Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği bu yüksek enerjiye sahip şarkıda, Millî Takımların ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu; başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duygular merkeze alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, başta Sayın Mustafa Sandal olmak üzere, şarkıyı seslendiren sanatçılarımız Derya Uluğ, Eypio ve Irmak Arıcı, DMC Genel Müdürü Samsun Demir, DMC Music, Tolan Films, klip yönetmeni Ecem Lawton ve YaDa Müzik ile birlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız."

TFF'nin parçayı duyurduğu paylaşım şu şekilde:



