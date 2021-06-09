TFF, A Milli Futbol Takımı için hazırlanan şarkıyı duyurdu
TFF, EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı için hazırlanan yeni parçayı futbolseverlerin beğenisine sundu.
A Milli Futbol Takımı'nın Cuma günü başlayacak EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) serüveni öncesi, takımımız için turnuvaya özel hazırlanan şarkı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbolseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçılar Mustafa Sandal, Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun seslendirdiği şarkı, federasyonun resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı.
TFF, şarkıyı resmi internet sitesinden şu açıklamayla duyurdu:
"Mustafa Sandal, Türkiye'nin gururu A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren, çok özel bir şarkı ve klibe imza attı.
Tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir Millî Takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen 'Bizim Çocuklar' çatısının altında, EURO 2020 için yepyeni bir şarkı hazırlandı.
Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği bu yüksek enerjiye sahip şarkıda, Millî Takımların ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu; başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duygular merkeze alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak, başta Sayın Mustafa Sandal olmak üzere, şarkıyı seslendiren sanatçılarımız Derya Uluğ, Eypio ve Irmak Arıcı, DMC Genel Müdürü Samsun Demir, DMC Music, Tolan Films, klip yönetmeni Ecem Lawton ve YaDa Müzik ile birlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız."
TFF'nin parçayı duyurduğu paylaşım şu şekilde:
O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak #BizimÇocuklar! @EURO2020 pic.twitter.com/EagNMxVepP— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) June 9, 2021
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Demirören'in Kemerburgaz oyunu
- 'Tam yapan öğrenci sayısı düşük olacak'
- Erdoğan'dan, 'Sedat Peker' açıklaması
- Sedat Peker kararını sosyal medyada duyurdu
- El altından BioNTech iddiası
- Sedat Peker'e 'erişim engeli'
- Toklu hakkında çarpıcı iddia: Patronun doğum gününde
- '8 yıl ders verdim' diyen Melih Bulu yalanlandı
- Esat Toklu’dan suç duyurusu
- Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?