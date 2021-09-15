TFF, bu sezondan itibaren Süper Lig'e isim vermeyi bırakıyor

15 Eylül 2021 Çarşamba, 16:09

2014-15 sezonundan bu yana Süper Lig’e her sezon, Türk futboluna iz bırakmış bir futbol simasının ismini veren TFF, aldığı yeni bir kararla bu uygulamadan vazgeçti. İki yıldan bu yana Süper Lig’e Adnan Süvari Sezonu isminin verilmesi için İzmir'den öneri vardı.

KARARI MEHMET SEPİL AÇIKLADI

Bu sabah İzmir'de İzmir Spor Kulisleri Vakfı'nın toplantısında bu konudaki soruya yanıt veren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, TFF'nin söz konusu kararı kararı kendisine ilettiğini açıkladı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonlara verilen isimler ise şu şekildeydi:

2014-15: Süleyman Seba Sezonu

2015-16: Hasan Doğan Sezonu

2016-17: Turgay Şeren Sezonu

2017-18: İlhan Cavcav Sezonu

2018-29: Lefter Küçükandonyadis Sezonu

2019-20: Cemil Usta Sezonu