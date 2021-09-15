TFF, bu sezondan itibaren Süper Lig'e isim vermeyi bırakıyor
Türkiye Futbol Federasyon Yönetim Kurulu, yeni aldığı kararla birlikte bu sezondan itibaren Süper Lig’e isim vermeyecek.
2014-15 sezonundan bu yana Süper Lig’e her sezon, Türk futboluna iz bırakmış bir futbol simasının ismini veren TFF, aldığı yeni bir kararla bu uygulamadan vazgeçti. İki yıldan bu yana Süper Lig’e Adnan Süvari Sezonu isminin verilmesi için İzmir'den öneri vardı.
KARARI MEHMET SEPİL AÇIKLADI
Bu sabah İzmir'de İzmir Spor Kulisleri Vakfı'nın toplantısında bu konudaki soruya yanıt veren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, TFF'nin söz konusu kararı kararı kendisine ilettiğini açıkladı.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonlara verilen isimler ise şu şekildeydi:
2014-15: Süleyman Seba Sezonu
2015-16: Hasan Doğan Sezonu
2016-17: Turgay Şeren Sezonu
2017-18: İlhan Cavcav Sezonu
2018-29: Lefter Küçükandonyadis Sezonu
2019-20: Cemil Usta Sezonu
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