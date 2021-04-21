TFF'den açıklama geldi: Bir hakemin Covid-19 testi pozitif
Türkiye Futbol Federasyonu, bir üst klasman yardımcı hakeminin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bir üst klasman yardımcı hakemimizin 19 Nisan 2021 Pazartesi günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
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