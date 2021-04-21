Ümraniyespor'dan Avrupa Süper Lig paylaşımı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'dan Avrupa Süper Ligi için ilginç bir paylaşım geldi.
Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucusu arasında olduğu altı Premier Lig takımı yaptıkları açıklamayla ligden çekildiklerini açıkladı. Diğer 6 takımdan Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Juventus ve Milan'ın ligde kalmaya devam edecekleri belirtildi. Öte yandan Avrupa Süper Ligi yönetimi yaptığı açıklamada projenin şimdilik askıya alındığı açıkladı.
"BELKİ GELİRİZ"
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Avrupa Süper Ligi için ilginç bir paylaşım yaptı. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bizi çağırırsanız geliriz belki yalnız kalmayın." ifadeleri yer aldı.
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