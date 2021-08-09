TFF'ye 14 yabancı golü! Talimat hatalı!

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 19:17

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 7 Temmuz 2021’de yayınladığı Süper Lig Statüsünde yer alan Ek-2 Süper Lig Futbolcu Uygunluğu ve Yerli Futbolcu Teşvik Sistemi başlığı altında yer alan 1. Maddede garip bir uygulamaya imza attığı ortaya çıktı. Lig Radyo programcısı Emrah Kayalıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu uygulamaya dikkat çekti.

Yayınlanan statüde ilgili cümle şu şekilde yer alıyor;

“2021 – 2022 Sezonunda kulüpler en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirebilirler”.

AYNI OYUNCU 2 KULÜBÜN 14 KİŞİLİK YABANCISI KONUMUNDA!

Buna göre kulüplerin ellerindeki 14 tescilli oyuncudan başka yabancı bir oyuncuyu transfer edip tescil ettirmeleri mümkün değil. Eğer bir kulüp elindeki tescilli yabancılardan birini başka bir kulübe kiralık vermiş olsa bile, 1 sezonda 14 tescil hakkını doldurduğu için yeni oyuncuya TFF’den lisans alamıyor. İşin ilginç yanı, TFF kiralık giden oyuncuya lisans verdiği gibi o oyuncuyu bir de gittiği kulübün tescil listesine ekliyor. Yani aynı oyuncu 2 kulübün 14 kişilik yabancı hakkında düşürülmüş oluyor.

TFF 2020-2021 sezonunda yayınladığı Süper Lig Oyuncu Uygunluğu talimatında ise “Kulüpler istedikleri sayıda profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalayabilirler ve tescil ettirebilirler” derken “ancak 30 kişilik A takım kadrosuna Türk Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 14 oyuncu yazılabilir” koşulunu getirmişti.