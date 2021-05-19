TGS gazetecilerin Anıtkabir'e alınmadığını söyledi
Anıtkabir'de düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerini izlemek isteyen gazetecilere izin verilmedi.
Anıtkabir'de düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerini izlemek isteyen gazetecilere izin verilmedi. Bağlı bulundukları medya kuruluşları tarafından törenleri izlemek üzere görevlendirilen gazetecileri Anıtkabir görevlileri "aşı olmadıklarını" gerekçe göstererek içeriye almadı.
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın birimi ile görüştüklerini belirtti. Açıklamada, Anıtkabir'de yapılacak törenlerin haftalar öncesinden planlamaları yapılırken gazetecilerin bu planlamanın dışında tutulmasına tepki gösterildi.
TSG Ankara Şubesi'nin açıklaması şöyle:
"Milli Savunma Bakanlığı Basın birimi ile TGS Ankara Şubesi olarak yaptığımız görüşmede 'törenlere ilişkin planlamaların haftalar öncesinden yapıldığı, gazetecilerin alınmayacağına yönelik şikayetlerin ise kendilerine son dakikada iletildiği' söylendi. Milli Savunma Bakanlığı Basın Birimi 'bundan sonraki törenlere tüm gazetecilerin alınması yönünde çalışmalar içersinde olacakları' yönünde açıklama yaptı.
Anıtkabir'de yapılacak törenlerin haftalar öncesinden planlamaları yapılırken gazetecilerin bu planlamanın dışında tutulmasını, Milli Savunma Bakanlığı'nın gazetecilere yönelik bu hasmane tutumunu anlamamız mümkün değil.
Aşı olmayan vatandaşın rahatlıkla girebildiği Anıtkabir'e gazetecilerin alınmamasını kabul etmiyoruz. Görevlerini yapmak için türlü zorluklarla başetmeye çalışan meslektaşlarımıza yönelik bir de 'aşı olmadınız' baskısını anlamıyoruz.
Milli Savunma Bakanlığı'nı halkın haber alma hakkı için orada bulunan meslektaşlarımıza yönelik bir süredir devam eden bu uygulamasını derhal kaldırması için uyarıyoruz."
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