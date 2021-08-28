The Matrix'in yeni filminin resmi adı açıklandı
Wachowski kardeşlerin yönetmenliğinde çekilecek olan dördüncü Matrix filminin resmi adı açıklandı.
Wachowski kardeşlerin yönetmenliğinde çekilecek olan dördüncü Matrix filminin resmi adının The Matrix Resurrections olduğu açıklandı. Film, 22 Aralık'ta hem sinemalarda hem de HBO Max'te gösterimde olacak.
Seriye, Neo rolüyle Keanu Reeves, Trinity rolüyle Carrie-Anne Moss, Niobe rolüyle Jada Pinkett Smith, The Merovingian rolüyle Lambert Wilson ve Agent Johnson rolüyle de Daniel Bernhardt geri dönecek.
Filmin kadrosuna dahil olan yeni isimler arasında da Yahya Abdul-Mateen II, Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hoffman, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Reimelt, Christina Ricci ve Brian J. Smith yer alıyor.
Matrix Resurrections, 22 Aralık'ta hem sinemalarda hem de HBO Max'te gösterimde olacak.
Kaynak: Sputnik
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'na tarihi cezalar
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren kadın ve AKP bağlantısı!
- Annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü
- ABD’li banka tarih verdi: Dolar ne zaman 10 TL olacak?
- Gül'den Erdoğan ve Akar açıklaması
- Haluk Levent AHBAP'taki görevini bırakıyor
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması gereken isim...
- AKP'li Çalık’ın 12 bin TL'lik ayakkabısına tepki
- Haram deniz ürünleri çıkışı!
- Turkovac'ın sonuçları ortaya çıktı