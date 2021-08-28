The Matrix'in yeni filminin resmi adı açıklandı

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:59

Wachowski kardeşlerin yönetmenliğinde çekilecek olan dördüncü Matrix filminin resmi adının The Matrix Resurrections olduğu açıklandı. Film, 22 Aralık'ta hem sinemalarda hem de HBO Max'te gösterimde olacak.



Seriye, Neo rolüyle Keanu Reeves, Trinity rolüyle Carrie-Anne Moss, Niobe rolüyle Jada Pinkett Smith, The Merovingian rolüyle Lambert Wilson ve Agent Johnson rolüyle de Daniel Bernhardt geri dönecek.

Filmin kadrosuna dahil olan yeni isimler arasında da Yahya Abdul-Mateen II, Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hoffman, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Reimelt, Christina Ricci ve Brian J. Smith yer alıyor.

Matrix Resurrections, 22 Aralık'ta hem sinemalarda hem de HBO Max'te gösterimde olacak.

Kaynak: Sputnik