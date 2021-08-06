The Offspring, Covid-19 aşısı olmayan davulcusu Pete Prada'yı gruptan çıkarttı

06 Ağustos 2021 Cuma, 10:12

ABD'li dünyaca ünlü müzik grubu the Offspring, davulcusu Pete Prada'yı Covid-19 aşısı olmadığı gerekçesiyle gruptan çıkarttı.

Ayrılığı sosyal medya hesabında duyuran Prada, aşı olmamak için geçerli tıbbi sebeplerinin bulunduğunu ancak grup üyelerinin bu koşullarda stüdyo kayıtlarında ve konserlerde birlikte çalmanın riskli olduğunu söyleyerek kendisini gruptan çıkarttığını belirtti.

Parada, aşı olmama kararını doktorunun önerisiyle aldığını, uzun yıllardır bir bağışıklık sistemi rahatsızlığı olan Guillain-Barré Sendromu yaşadığını açıkladı.

Instagram hesabından açıklama yapan müzisyen, aşı yaptırmadığı sürece grupla kayıt yapmasına ya da turneye çıkmasına izin verilmediğini, diğer üyelerin stüdyo kayıtlarında ve konserlerde birlikte çalmak istemediğini söylediğini ifade etti.

"Grubuma karşı herhangi bir olumsuz duygu taşımıyorum" diyen davulcu, "Onlar kendileri için en iyisinin ne olduğunu düşünüyorlarsa onu yapıyorlar, ben de öyle yapıyorum" dedi.

Parada ayrıca, dinleyicileri ve grup arkadaşlarını çok özleyeceğini de aktardı.

The Offspring grubu konuya dair henüz bir açıklama yapmadı.

Dünya turnesine hazırlanan grubun son albümü 'Let the Bad Times Roll' nisan ayında çıkmıştı.