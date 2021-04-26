Thodex suç duyurusuna polis müdahalesi

26 Nisan 2021 Pazartesi, 14:32

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Koineks Teknoloji Anonim Şirketi, Şirket Kurucusu Faruk Fatih Özer, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İsmail Türk, Koineks Teknoloji Anonim Şirketi Denetçisi, Soruşturma aşamasında ortaya çıkartılacak; menfaat temin eden şüpheliler ve fiillerine onay veren, görmezden gelen; MİT, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma İstihbarat elemanları ile diğer kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

“NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK” SUÇLAMASI

HKP avukatları yetkililerin, “Nitelikli hırsızlık”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Yasak cihaz veya programlar”, “Denetim Görevinin İhmali”, “Nüfuz Ticareti”, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçladıklarını işlediklerini iddia ederek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEREK KAMU DAVASI AÇILMALI”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, “Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan ve halkımızın dişinden tırnağından artırarak yaptığı birikimlerinin, Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçunu işlemek amacıyla oluşturulan örgütlerce hiçbir denetime uğramadan gasp edilmesine ve peşkeş çekilmesine, vatandaşlarımızın birikimlerinin göz göre göre yurtdışına çıkartılmasına seyirci kalamaz. Halkımıza olan sorumluluğumuz nedeniyle işbu şikâyetin yapılması zorunlu olmuştur” denildi. Yetkililer hakkında acilen soruşturma yürütülerek kamu dava açılması talep edildi.

POLİS ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Suç duyurusunun ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak İzmir Adliyesi önünde açıklama yaparken polis engellemeye çalıştı. Engelleme girişimine rağmen Çolak açıklamasına devam etti. Çolak, Polis’e “Müdahale etme, görevine bak. Yasadışı iş mi yapıyorum. Seninde paran yenmiş. İşine bak” dedi.

“JANDARMA, EMNİYET İSTİHBARATI NE İŞ YAPAR?”

Çolak,“Bugünde kripto parası yolsuzluğu vurgunu vuranların peşine düştük. Daha dünkü bir çocuk 22-23 yaşlarında kurmuş olduğu anonim şirket eliyle başlangıçta 400 bin liralık sermaye ile kurduğu şirketini kendi deyimiyle 40 Milyon dolar sermayeye ulaştıran bir vurguncuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bu suç duyurumuzda aynı zamanda Ülkenin yürütme organının başı olan Tayyip Erdoğan hakkında da şikâyetimiz vardır. Bunun yanında İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı hakkında da şikâyetimiz vardır. Çünkü bunlar yanlarında resimler vererek bu vurguncuları toplum nezdinde masumlaştırmışlardır. Tıpkı geçtiğimiz günlerde foyası ortaya çıkan eroinci vatandaş gibi. Bunlar Devlet olmanın görevini, yeterliliklerini yerine getirmediklerinden, 2 milyar dolar para yurtdışına kaçırılmıştır. Öyleyse soruyoruz, Bu ülkenin Jandarma İstihbaratı ne iş yapar? Emniyet İstihbaratı ne iş yapar? MİT’i ne iş yapar?” dedi.

“SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ”

Çolak, “Bakın gazete haberlerinde bu şirket başlangıçta bir apartman dairesinde faaliyet gösterirken günümüzde Şişli’de plazalara taşınmıştır. Dolayısıyla bugüne kadar bu parayı nerden elde etmişlerdir. Nerden buldun sorusunu dahi soran yoktur. Avukat olarak bazen KDV’mi, Spatojımı ödemediğim zaman, bir aylık geciktirdiğim anda ikinci beyannamemi kabul etmeyen sistem bunları nasıl vergisiz idare etmiştir. İşte bu soruların cevabını suç duyurusu dilekçemizde sorduk. Savcıları göreve çağırıyoruz. Suç duyurusu dilekçemizi sümenaltı edilmesi mümkün değildir. Halkın Kurtuluş Partisi, her zaman olduğu gibi tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak için kararlıca, inançlıca, cesaretle mücadele etmektedir. Bu suç duyurumuzun da sonucunu takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.