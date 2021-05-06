Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar 4 ülkede yoğunlaştı
Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Türkiye'den iki ekibin katılımıyla Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da yoğunlaştı.
Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Özer'in yakalanması için Türk Interpolü devreye girerek kaçabileceği ülke Interpol polislerini uyardı.
ARNAVUTLUK'TA YOĞUNLAŞTI
Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Arnavutluk'a kaçtığının belirlenmesi üzerine ağırlıklı olarak bu ülkede yürütülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip de çalışmalara destek veriyor. Ekiplerden biri, Arnavut meslektaşlarıyla, diğer ekip ise Özer'in kaçma ihtimalinin bulunduğu Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'daki meslektaşlarıyla koordineli şekilde hareket ediyor.
Özer'in bağlantılı olduğu kişileri tespit ederek iz süren ekipler, çalışmalarında soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden de yararlanıyor.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Soruşturma kapsamında, bugüne kadar haklarında yakalama kararı verilen 82 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.
Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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