THODEX'te şimdi ne olacak? İşte son gelişmeler
Yerli kripto para borsası THODEX'te neler oluyor? Üyelerin işlem yapamadığı yerli kripto para borsası THODEX'e ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.
Dünyaca milyonlarca kişi tarafından kullanılan kripto paralar, Türkiye'de de son dönemde popülerliğini artırdı. Türkiye'deki kullanıcılara hizmet veren yerel borsalar, Türk kullanıcıların kripto para almalarına olanak sağlıyor. Bu kripto para borsalarından bir tanesi de THODEX.
2017 yılından bu yana faaliyet gösteren THODEX, kısa bir süre önce yatırımcılara 2 milyon Dogecoin dağıtmasıyla gündeme gelmişti. THODEX, bugün bambaşka bir konuyla gündemde...
THODEX SİSTEMİ KAPATTI, AÇIKLAMA YAPTI
Yerli kripto para borsası THODEX, dün akşam saatlerinden bu yana kullanıcılarına sistemini kapattı. THODEX'i kullanan binlerce yatırımcıyı tedirgin eden olay sonrası, sosyal medyada pek çok iddia gündeme getirildi. İddiaların ardından açıklama yapan THODEX, "İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir" diyerek, işlemlerin yaklaşık 4-5 iş günü süreceğini ifade etti.
YENİ GELİŞME: SUÇ DUYURULARI BAŞLADI
THODEX'in yaptığı açıklama, yatırım yapan kullanıcılarını tatmin etmedi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen çok sayıda kullanıcı, şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını yazdı.
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