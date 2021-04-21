Yerli kripto para borsası THODEX'te neler oluyor? Şirket açıklama yaptı
Yerli kripto para borsası THODEX'te art arda ilginç gelişmeler yaşandı. THODEX, sosyal medyadaki iddialar üzerine bir açıklama yaptı.
Türkiye'de en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan THODEX'te art arda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Kısa bir süre önce, yatırımcılara 2 milyon Dogecoin dağıtma kararı alarak sesini duyuran THODEX isimli kripto para borsasından para çekmek isteyen kullanıcılar, hesaplarına hiçbir şekilde müdahale edememekten şikayetçi.
Borsayı kullanan bazı kullanıcılar, polis eşliğinde THODEX'in merkezine gittikleri yönünde paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlar üzerine THODEX'ten bir açıklama geldi.
THODEX: DOGECOIN YATIRMA VE ÇEKME İŞLEMLERİ BAKIMA ALINDI
"Türkiye’nin en büyük ve ilk global lisanslı kripto para borsası THODEX olarak, yatırım güvenliği, kaliteli hizmet ve kullanıcı deneyimini her zaman ön planda tutan bir anlayışla çalışıyoruz. Kullanıcılarımıza dünya çapında kripto para deneyimi sunuyor, üstün müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla gerekli yatırım ve iletişimi her zaman önceliklendiriyoruz" denilen açıklamada, "Bu kapsamda, Borsamızda Dogecoin yatırma ve çekme işlemleri bir süreliğine bakıma alınmıştır. Bakımın tamamlanmasının ardından kullanıcılarımız işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Bakım sürecindeyken transfer anında sorun yaşanması durumunda ise coin'ler kullanıcılarımızın hesaplarına geri yatırılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya şöyle devam edildi:
"Bunun dışında Borsamızda genel bir sorun yaşanmamaktadır. Tüm işlemler güvenilir ve sorunsuz şekilde devam etmektedir. Kullanıcılarımızdan ve değerli basın mensuplarından, Borsamız aleyhinde olumsuz algı yaratmaya yönelik mesnetsiz ve maksatlı iddialara itibar etmemelerini önemle rica ederiz."
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