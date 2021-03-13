Thor: Hollanda'da beş yavrusu olan aslana vasektomi yapıldı
Hollanda'da geçen yıl beş yavru sahibi olan Thor adlı aslana vasektomi yapıldı.
Hollanda'da geçen yıl beş yavru sahibi olan Thor adlı aslana vasektomi yapıldı.
Arnhem kentindeki Royal Burgers Hayvanat Bahçesi yetkilileri, bu kararın 11 yaşındaki Thor'un "gen havuzunu kalabalıklaştırmaması için alındığını" söyledi.
Thor'dan hamile kalan iki aslandan biri ikiz, diğeri de üçüz yavrular dünyaya getirmişti.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF, son 20 yıl içinde yaban hayatındaki aslanların nüfusunun yüze 30-50 oranında azaldığını söylüyor.
WWF, yabandaki aslanların neslinin ciddi şekilde tükenme riski altında olduğuna dikkat çekiyor.
'HADIM EDİLSEYDİ YELELERİNİ KAYBEDECEKTİ'
Erkek doğum kontrollerinden biri olan vasektomide sperm kanalları bağlanıyor.
Kastrasyonda ise testisler alınıyor. Aslanlarda vasektomi, hiç duyulmamış bir şey olmasa da nadir başvurulan yöntemlerden biri.
Dünkü ameliyatı gerçekleştiren veteriner Henk Luten, 35 yıllık kariyerinde ilk kez bir aslana vasektomi yaptığını söyledi.
Hayvanat bahçesinde Thor'un yeterince DNA'sı olduğunu söyleten Luten, Reuters haber ajansına "Çok fazla yavrumuz var ve Thor'un gen havuzunu kalabalıklaştırmasını istemiyoruz" dedi.
Luten'e göre Thor'un testisleri alınsaydı hayvanın yeleleri dökülmeye başlayacaktı.
Ayrıca ameliyattan sonra testosteron salgılanması olmayacağı için Thor baskın erkek olarak sürünün sosyal hiyerarşisindeki yerini kaybedecekti.
Video Haberler
- Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama