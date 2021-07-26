THY, İtalya seferlerini iptal etti

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:44

THY resmi internet sitesinden yolculara yönelik yapılan duyuruda, grev nedeniyle İstanbul Havalima'ndan Roma, Bologna ve Milan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milan'a yapılacak bazı seferler karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İtalya’ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine, İtalya genelinde 26 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan grev nedeniyle, ilgili tarihte aşağıda belirtilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiş olup, uçuşunuza ait güncel durumu www.turkishairlines.com/tr-tr/ucak-bileti/ucus-durumu/ linki üzerinden kontrol edebilirsiniz" denildi.