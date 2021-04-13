THY'nin mart ayında yolcu sayısı düştü

Türk Hava Yolları'nın (THY) Mart 2020'de 2.8 milyon olan yolcu sayısı bu sene Mart'ta yüzde 9.8 düşüşle 2.5 milyon oldu.

Reuters
13 Nisan 2021 Salı, 16:01
THY'nin mart ayında yolcu sayısı düştü
Abone Ol google-news

THY'nin Mart'ta yolcu sayısı yüzde 9.8 düştü; yolcu doluluk oranı 0.8 puan artışla yüzde 65.6 oldu.

THY'nin KAP'a açıkladığı aylık verilere göre, Mart ayında yolcu doluluk oranı ise geçen yıl aynı döneme göre 0.8 puan artışla yüzde 65.6 oldu.

Şirketin Ocak-Mart yolcu sayısı ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 52.1 düşüşle 6.44 milyon olurken yolcu doluluk oranı da 13.4 puan düşüşle yüzde 62.6 olarak gerçekleşti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler