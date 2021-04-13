THY'nin mart ayında yolcu sayısı düştü

13 Nisan 2021 Salı, 16:01

THY'nin Mart'ta yolcu sayısı yüzde 9.8 düştü; yolcu doluluk oranı 0.8 puan artışla yüzde 65.6 oldu.

THY'nin KAP'a açıkladığı aylık verilere göre, Mart ayında yolcu doluluk oranı ise geçen yıl aynı döneme göre 0.8 puan artışla yüzde 65.6 oldu.

Şirketin Ocak-Mart yolcu sayısı ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 52.1 düşüşle 6.44 milyon olurken yolcu doluluk oranı da 13.4 puan düşüşle yüzde 62.6 olarak gerçekleşti.