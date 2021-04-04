SON DAKİKA: THY uçağına bomba ihbarı!
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Varşova seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Yapılan aramada ihbar asılsız çıktı.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" dedi.
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