SON DAKİKA: THY uçağına bomba ihbarı!

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Varşova seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Yapılan aramada ihbar asılsız çıktı.

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2021 Pazar, 23:06
SON DAKİKA: THY uçağına bomba ihbarı!
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Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" dedi.


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