TİGSAD’da yeni dönem: Yeşildirek ‘sokak fuarı’ düzenliyor
TİGSAD tarafından organize edilecek olan Eminönü Yeşildirek sokak fuarına, 50’ye yakın ülkeden firmalar katılacak.
Eminönü Yeşildirek ilk kez bir sokak fuarına ev sahipliği yapacak. 50’ye yakın ülkeden firmaların katılması beklenen festivalde 2022 kış koleksiyonlarının lansmanı yapılacak.
Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) tarafından organize edilen festival hakkında önümüzdeki günlerde düzenlenecek 11. Olağan Genel Kurul’da başkanlık görevini devralacak olan Nazım Kanpolat bilgi verdi. Kanpolat, 3-6 Ağustos arasında yapılacak Linexpo Sokak Festivali için 6 sokak belirlendiğini belirtti.
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