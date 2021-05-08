15’inci Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı, salgın nedeniyle ertelendi

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Türk savunma sanayisi şirketlerini dünyadaki savunma tedarikinden sorumlu makamlar ile buluşturan ve bu yıl 25-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan IDEF, “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda” 17-20 Ağustos’a ertelendi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve TÜYAP Fuarcılık organizatörlüğünde düzenlenen IDEF’e yurtiçi ve yurtdışından binin üzerinde şirketin ve 63 ülkeden resmi heyetin katılması bekleniyordu.

Son olarak 20 Nisan’da TÜYAP Fuarcılık’tan yapılan açıklamada IDEF için hazırlıkların son hızıyla devam ettiği belirtilmiş, koronavirüs salgını için alınan önlemlerden bahsedilmiş ve “Söylenenlerin aksine IDEF, tüm hızıyla yerli ve yabancı katılımcılarını ve ziyaretçilerini ağırlamak için hazırlanıyor” ifadeleri kullanılmıştı.

20 GÜN KALA ERTELEME

Edinilen bilgiye göre IDEF için bir erteleme kararı alınmaması üzerine birçok savunma sanayisi şirketi, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde stantlarını kurmaya başladı. Bazı şirketler, fuar alanındaki stand numaralarını da duyurdu. Bu hazırlıklara karşın önceki akşam ilk olarak IDEF’in internet sitesi üzerinden fuarın 17-20 Ağustos’ta yapılacağına ilişkin bir görsel yer aldı. Dün de TSKGV’den yapılan açıklamada IDEF’in Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda ertelendiği ve fuarın 17-20 Ağustos’ta aynı şartlarda yapılacağı bildirildi. Koronavirüs salgınında yükselen vaka sayıları ve kapanma kararına karşın IDEF’in ertelenmesi kararı için düne kadar beklenmiş olması, savunma sanayisi şirketlerinin mayıs ayı için yaptığı hazırlıkları da boşa düşürmüş oldu.

Dünyada 2021’de düzenlenecek büyük ölçekli savunma sanayisi fuarlarından bazıları için daha önceden iptal kararları alınmıştı. Fransa, bu yıl haziran ayında yapılması planlanan Paris Airshow 2021’in koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini geçen yıl aralık ayında duyurmuştu.