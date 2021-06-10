TikTok fenomeni maymun George yaşamını yitirdi
Sosyal medya fenomeni maymun George, rutin diş kontrolü sırasında yapılan anestezi sonrası yaşadığı komplikasyon nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sosyal medya platformu TikTok'ta yayınladığı videolarla 17,6 milyon takipçiye ulaşan ünlü maymun George’un hayatını kaybettiği açıklandı.
Ailesi tarafından yapılan açıklamada, TikTok yıldızı George'un rutin bir diş kontrolü sırasında aldığı anestezi sonrası yaşadığı komplikasyon sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.
NTV'nin aktardığına göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan George’un ailesi yayınladıkları TikTok videosunda “Yıkıcı haberlerimiz var” yazarak haberi duyurdu.
Yayınlanan videoda, "George dişlerini rutin olarak kontrol ettirmek için veterinere gitti. Bu sırada anestezi ile ilgili komplikasyonlar yaşandı ve hayatı için uzun bir mücadele başladı” denirken “7 Haziran saat 16.00'da Georgie yaşamını yitirdi. O, her şey karanlık göründüğünde gelen bir ışıktı” ifadeleri kullanıldı.
12 yaşındaki maymuna dünyanın dört bir yanından oyuncak ve yiyecek gönderilirken George’un bu hediye ve yiyecekleri kamera önünde açtığı videolar takipçileri tarafından beğeniyle takip edilmişti.
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