Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

10 Eylül 2020 Perşembe, 14:07

Konya Selçuk Üniversitesi 6'ıncı sınıf öğrencisi İntern Doktor Merve Mercan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, yaptığı açıklamada, “Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sağlık ordusu en genç üyelerinden birini, üniversitemiz saygın bir onur öğrencisini kaybetti. Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.

Mercan'ın vefatına ilişkin Konya Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Sağlık ordumuz en genç üyelerinden birini, Üniversitemiz çok kıymetli bir öğrencisini kaybetti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencimiz Merve Mercan, vefat etti. Mekânı cennet olsun. Kederli ailesinin başı sağ olsun” denildi.