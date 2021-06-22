TIR araçları biçti: 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı
Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Çukurhüseyin Mahallesi’nde meydana gelen feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Balıkesir - Savaştepe yolunun 15. kilometresinde meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Recep B. yönetimindeki 10YB 346 plakalı TIR’ın, 10 T 5404 plakalı ticari taksi, 45 V 6396 plakalı transit araç ve 10 AAK 43 plakalı araçlara çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. TIR şoförünün şerit ihlali yaptığı iddia edilen kazada Mustafa Karakuzu, Ali Erden ve Mesut Cüce isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetti.
Meydana gelen kazada yaralanan TIR şoförü Recep Ö., Mustafa Keskin ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda ambulans ve jandarma ekibinin sevk edildiği bölgeye Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sagay ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal da giderek incelemelerde bulundu.
BAŞKAN YILMAZ’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Öte yandan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kaza sonrasında başsağlığı mesajı paylaşımında bulundu. Başkan Yılmaz, mesajında "Acımız büyük. Savaştepe yolunda meydana gelen elim bir kazada çalışma arkadaşlarımız BASKİ Daire Başkanımız Mustafa Karakuzu, personelimiz Ali Erden ve bir vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini öğrendim. Ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
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