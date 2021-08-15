Tırnak sararması nedir? Tırnak sararması neden olur? Tırnak sararması nasıl tedavi edilir?

15 Ağustos 2021 Pazar, 00:00

Tırnaklarınız ojeden veya kimyasal ürünlerden hasar gördüyse yeni büyüyen tırnaklarınız sağlıklı ve berrak olmalıdır. Tırnaklarınızdaki sararmalar devam ederse vücudunuzun verdiği sinyallerden dolayı olabilir. Vitamin ve mineral eksikliklerinde meydana gelebilen sarı tırnaklara multivitamin takviyesi almak tırnaklardaki renk farklılıklarının iyileşmesine yardımcı olabilir.

TIRNAK SARARMASI NEDİR?

Tırnaklarda büyümenin durmasının ilk işareti tırnaklardaki sararmadır. Tırnaklar, dış ya da iç etkenlerle, zarara uğradığında büyüme yavaşlar, en üst katmanında sararma meydana gelir.

TIRNAK NEDEN SARARIR?

Birçok hastalıkta el ve ayak tırnaklarında sararma, şekil değişikliği ortaya çıkabilir, tiroid, şeker hastalığı ve sürekli ilaç kullanan kişilerde keratin yaşlanması daha hızlı olduğundan, tırnakların sararması sorunu daha sık görülür.

Tırnak hijyenine dikkat ederek tırnaklarınızın sararmasını önleyebilirsiniz. Oje kullanımını azaltarak manikürünüzü güvenilir bir yerde yaptırmaya çalışın. Çoraplarınızı sık sık değiştirin ve ayaklarınızın temiz hava almasını sağlayın.

SARI TIRNAKLAR NASIL DÜZELİR?

Sarı tırnakların tedavisi nedene bağı olarak düzelebilir. Genellikle bir enfeksiyon veya kullanılan bir üründen dolayı tırnaklarda sararma sorunu yaşanabilir. Doğadan ilham alarak bitkisel bir ürün kullanmak size daha cazip geliyorsa işte evinizdeki malzemelerle sarı tırnaklarınızdan kurtulmanızın sağlayacak bazı öneriler…

ÇAY AĞACI YAĞI

Tırnaklarınız bakteriyel bir enfeksiyon veya mantar nedeniyle renk değişikliği sorunu yaşarsanız çay ağacı yağı tırnak renginizin açılmasına yardımcı olabilir.

2 çay kaşığı çay ağacı yağını eşit miktarda zeytinyağı, hindistancevizi yağı ile karıştırın ve sararan tırnaklarınıza sürün.

KARBONAT

Mantar yalnızca Ph seviyesinin asidik olduğu ortamda büyüyebilir. Ayak ve ayak parmaklarınızı karbonat ilave ettiğiniz sıcak suda bekletin. Ayaklarınızın dayanabileceği sıcaklıkta olması yeterlidir.

Sıcak su mantarın yayılmasını önleyebilir. Karbonat ise alkalin bir ortam yaratarak tırnaklarınızdaki sorunun giderilmesine yardımcı olur.